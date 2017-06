Pazzi per Genova, è tra le 10 mete più gettonate per le vacanze estive

GENOVA - Mare, arte e cultura. Ad attrarre i turisti nella bella Liguria, non sono solo le classiche mete balneari di ponente e di levante. Per l’estate 2017 anche Genova entra di fatto nella classifica delle 10 mete italiane più ricercate per le vacanze.

Genova tra le mete per l’estate

La top ten è stata realizzata da Hundredrooms, una delle più autorevoli piattaforme online di comparazione di alloggi turistici, che ha analizzato i dati relativi agli utenti approdati sul suo sito per il soggiorno nelle mete estive. Ebbene, forse anche un po’ a sorpresa, Genova è rientrata nella top ten, posizionandosi al settimo posto della classifica, davanti a città come Matera e Catania. Una bella soddisfazione per i genovesi, così appassionati della propria cittadina. Prima di Genova troviamo, invece, Riccione, Milano e Torino.

Tra le più economiche

Tra le principali attrazioni turistiche di Genova si annovera l’Acquario, recentemente ristrutturato e digitalizzato con nuove tecnologie che permettono una vera e propria interazione con l’ambiente circostante, la Cattedrale di San Lorenzo, i musei, i palazzi antichi e un centro storico che ancora custodisce le tradizioni passate. Inoltre il capoluogo ligure è una delle città ad avere il miglior rapporto qualità-prezzo: se a Jesolo (la più cara) la cifra media per una notte di luglio e agosto va dai 218 ai 304 euro, a Genova se ne spendono rispettivamente da 158 a 166, meno di Roma e Milano. Insomma, un buon motivo per venire in città e godersi anche la buona cucina.