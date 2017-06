Giallo ad Albaro, fratello e sorella trovati morti in un appartamento della Caritas

GENOVA - I corpi di due fratelli, Franco e Renata R., rispettivamente di 60 e 68 anni, sono stati trovati senza vita stamane in un alloggio della Caritas in via Parini, nel quartiere Albaro, a Genova. Secondo una prima analisi effettuata dal medico legale, i due famigliari sarebbero morti almeno da una settimana, probabilmente di inedia.

La coppia sarebbe morta da almeno una settimana

Dalle prime ricostruzioni pare che la donna si trovasse distesa nel letto, mentre il cadavere dell’uomo a terra. Il medico legale ha constatato l’eccessiva magrezza dei due corpi, già in avanzato stato di decomposizione, mentre ha escluso completamente eventuali ferite esterne.

Il personale della Caritas trova i corpi

Il caso è stato affidato alla polizia su delega del pm Federico Manotti che sta indagando sulla vicenda. Dalle perquisizioni dell’appartamento è emerso un libretto postale con 15mila euro, un portafogli con 400 euro e un barattolo di proteine in polvere. Lo scorso primo giugno i due fratelli avrebbero dovuto pagare l’affitto, ma nessuno si è mai presentato all’appuntamento con la Caritas che ha così cominciato a cercarli telefonicamente. Sono stati proprio alcuni operatori della Caritas a recarsi all’appartamento e a rinvenire, così, i due cadaveri.