Giovane si toglie la vita per amore, tragedia al San Martino-Ist

GENOVA - Non era riuscito a superare la fine della sua relazione con una donna il ragazzo 18enne che l’altra sera si è tolto la vita gettandosi dal 12esimo piano del Monoblocco del San Martino-Ist, a Genova.

Tragedia al Monoblocco del San Martino-Ist

L’amico e il padre lo stavano cercando da diverse ore quando il ragazzo, poco prima di compiere il folle gesto, ha mandato un messaggio, indicando il punto esatto in cui si trovava, che era inutile continuare ad affannarsi e che l'avrebbero trovato proprio in quel punto. La corsa del padre e dell’amico non è bastata a impedire che il giovane si togliesse la vita: quando sono sopraggiunti al San Martino-Ist era già troppo tardi.

Si toglie la vita per amore

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di San Fruttuoso il 18enne non era riuscito a superare la fine della relazione con una donna di sette anni più grande di lui. Sarebbe stata proprio l’ex fidanzata a lanciare per prima l’allarme, rivelando alla madre del giovane le sue intenzioni. Entrambi gli ex amanti lavoravano come volontari di pubblica assistenza alla Croce Rossa, dove si erano conosciuti qualche mese prima, per poi intraprendere una relazione, terminata da poco tempo.

La ricostruzione

L’altra sera il 18enne aveva lavorato sulle ambulanze fino alle 20.30. Dopo aver consumato una bevanda al bar dell’ospedale con un amico, si era rintanato in un’altra ala dell’ospedale e, senza farsi notare, aveva mandato un messaggio all’ex, in cui si percepivano chiaramente le intenzioni del giovane. L’ex fidanza ha quindi avvertito la madre del giovane che ha, a sua volta, avvisato il padre il quale si trovava proprio all’interno dell’ospedale. Dopo l’incontro con l’amico e le ricerche, purtroppo inutili.