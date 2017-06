«Parole spalancate», al via il 23esimo Festival Internazionale di Poesia

GENOVA – Torna in città il Festival Internazionale di Poesia «Parole spalancate». Dall’8 al 18 prenderà vita la più grande e prestigiosa manifestazione italiana dedicata alla poesia che giunge quest’anno alla sua 23esima edizione.

Il Festival

Fondato e diretto dal poeta Claudio Pozzani, l'evento offrirà oltre 90 eventi gratuiti tra letture, concerti, performance, proiezioni, conferenze, mostre e visite guidate. Tra gli eventi e gli ospiti di quest’anno, Emilio Isgrò (9 giugno), Sandro Veronesi (13 giugno), Marco Paolini (14 giugno), il Premio Nobel Gao Xingjian (18 giugno) più tre tributi: il primo a Fernanda Pivano alla quale verrà de- dicata la serata di inaugurazione (8 giugno) con interventi di Giulio Casale e Vittorio De Scalzi; il secondo a Jim Morrison, con la straordinaria parteci- pazione di Frank Lisciandro, storico amico e collaboratore del cantante del Doors (10 giugno) e il terzo a Jeff Buckley (16 giugno) in occasione del ventennale della sua scomparsa.

Una società più umana

Quest’anno il tema è quello dell’Elevazione nella sua accezione più ampia, che va a declinare ulteriormente il sottotitolo del Festival che è «La ricostruzione poetica dell’universo», cioè immaginare e proporre una società a dimensione più umana, legata ai valori della creatività, del senso del bello e della condivisione dei saperi cioè arte e cultura, proprio partendo dalla parola, della quale la Poesia è l’espressione più alta. A questo proposito, nella fascia pre serale avranno luogo incontri che offrono delle visioni alternative per lo sviluppo della società contemporanea.

Gli altri eventi

Per la sezione Poevisioni, la sezione su poesia e cinema diretta da Maurizio Fantoni Minnella, l’ospite d’onore sarà il regista Gianni Amelio (17 giugno) che presenterà anche il suo ultimo romanzo Politeama. Tornano gli appuntamenti con il Bloomsday (16 giugno), lettura integrale dell’Ulisse di Joyce in 23 location del centro storico di Genova e i Percorsi Poetici, visite guidate e spettacolarizzate seguendo le tracce dei poeti e scrittori che vissero e soggiornarono a Genova, arricchite quest’anno da una caccia al tesoro poetica. Insieme al Festival Voix Vives di Sète (Francia) saranno dedicate due giornate ai poeti del Mediterraneo (10 e 11 giugno), con letture e performance nel Giardini Luzzati, parco urbano recentemente riqualificato e restituito alla città. Questo e molto altro a Parole spalancate 2017. L'evento è organizzato dal Circolo dei Viaggiatori nel Tempo in collaborazione con il Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Regione Liguria e Camera di Commercio.

Tutte le info e il programma completo a questo link: http://www.festivalpoesia.org