A Genova oltre mille lavoratori Ilva: no agli esuberi

GENOVA - Sono oltre un migliaio i lavoratori dello stabilimento Ilva di Cornigliano che sono scesi in piazza oggi a Genova per protestare contro gli esuberi annunciati dalla nuova proprietà. Il corteo, partito dai cancelli dello stabilimento dopo l’assemblea indetta alle 7 dai sindacati, si è diretto verso la Prefettura dove, da poco, è iniziato l’incontro con sindacati, prefetto, Doria, Toti, Rixi e Tullo. Intanto il corteo continua a occupare la parte finale di via Roma all’altezza del Palazzo del Governo. Rimangono le chiusure su Piazza De Ferrari e via XXV Aprile.

Corteo manifestanti dell’Ilva

Alla manifestazione, che sta creando gravi disagi al traffico nel ponente del capoluogo ligure, partecipano anche operai dello stabilimento Ilva di Novi Ligure e delegazioni di lavoratori del porto di Genova. La manifestazione si svolge proprio nel giorno in cui il Governo, salvo colpi di scena - aggiudicherà definitivamente l’Ilva alla cordata Arcelor-Mittalmarcegaglia-Banca Intesa, con tutte le conseguenze che ne derivano, in primo luogo i migliaia di esuberi previsti dal piano industriale.

Il patto del 2005

«Questo corteo -ha spiegato il segretario genovese della Fiom Cgil, Bruno Manganaro- è la risposta ad un governo che parla di 6 mila esuberi. Il governo oggi è la nostra controparte e per noi non deve esserci nessun esubero, chiunque sia il vincitore della gara. Lotteremo fino alla fine come abbiamo già dimostrato di saper fare. Insieme ai rappresentanti delle istituzioni scriveremo un documento da inviare al presidente del Consiglio per ribadire che l’accordo di programma del 2005 sullo stabilimento di Cornigliano deve essere rispettato». Tale accordo prevede, infatti, la riconversione dello stabilimento siderurgico di Genova per dare aria più pulita alla città in cambio di garanzie di occupazioni e di reddito per i lavoratori.

Notizia in aggiornamento