Incidente sul lavoro a ponte Libia, uomo cade su una portacontainer

GENOVA - Non sarebbero gravi le condizioni dell’uomo che questa mattina, domenica 4 giugno, è caduto su una nave porta container ormeggiata al porto di Genova, nella zona di ponte Libia.

Fuori pericolo

Il marittimo si trovava all’interno dei cantieri di San Giorgio, a bordo di una nave portacointainer ed è caduto nella sala macchine, battendo la testa. Sul posto sono sopraggiunti il personale del 118 e i vigili del fuoco, che si sono adoperati per soccorrere il ferito, e gli uomini della Capitaneria. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.