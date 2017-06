Boschi: «Ottimo stato avanzamento lavori patto per Genova»

ROMA - «Stamattina con il sindaco Marco Doria e il ministro De Vincenti abbiamo fatto il punto sul Patto per Genova. Ottimo lo stato di avanzamento dei lavori: in poco più di 6 mesi dalla firma, il 20% dei lavori è già stato avviato e il 60% è in fase di progettazione». Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio.

«Sono 500 milioni di euro - aggiunge - stanziati nei #MilleGiorni per un totale di 22 interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico e promuovere lo sviluppo infrastrutturale, tecnologico e culturale della città. Numeri che si sommano ai dati positivi di questi giorni sull'occupazione e il Pil: i risultati di un impegno concreto per cambiare l'Italia. #avanti».