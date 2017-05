Cornigliano, vive per mesi con il padre morto

GENOVA - Sabato scorso i carabinieri avevano trovato nella sua abitazione del quartiere genovese di Cornigliano il cadavere mummificato dell'anziano padre morto 5 mesi fa per cause ancora da chiarire. Oggi è stato indagato per omicidio volontario. Protagonista di questa macabra vicenda un uomo di 50 anni affetto da tempo da disturbi psichici.

Per accertare le esatte cause del decesso è stata disposta l'autopsia. A chiamare i carabinieri, che hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'anziano sul divano in soggiorno, erano stati alcuni vicini di casa che sabato scorso, avendo sentito il 50enne inveire e minacciare il padre, temevano che lo stesse maltrattando.

Trovati 140mila euro in contanti

Nell'appartamento dell'uomo i militari hanno anche trovato 140mila euro in contanti, nascosti all'interno di un barattolo. Secondo quanto trapelato, l'iscrizione del figlio nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto per consentire agli inquirenti di eseguire accertamenti tecnici sul cadavere dell'anziano padre.