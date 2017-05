Toti: «Berlusconi pronto a sostenere Bucci»

GENOVA - «Stiamo ragionando sulla necessità di avere a Genova i leader nazionali del centrodestra. Se gli sarà chiesto il presidente Berlusconi certamente verrà ma al momento non abbiamo ancora una data stabilita». Così il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, ha risposto ai giornalisti che, a margine della seduta odierna del consiglio regionale, gli chiedevano se Berlusconi avesse in programma una tappa a Genova per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Marco Bucci.